Regresó el líder más grande: Real Madrid goleó en su primer amistoso de pretemporada y afina detalles para La Liga

Un 'partidillo' en una <b>Ciudad Deportiva de Valdebebas</b> que contó con más actividad de lo normal este viernes, ya que el <b>Real Madrid</b> <b>Castilla </b>y el <b>Andorra</b> también disputaron otro partido, en su caso sí reconocido como amistoso de pretemporada, con derrota 1-3 de los de Álvaro Arbeloa.En el caso del primer equipo del <b>Real Madrid,</b> el partido de entrenamiento ante el Leganés se llevó a cabo después de una sesión de gimnasio y contó con dos partes de <b>45 minutos.</b><b>Xabi </b>optó por un 4-3-3 con Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Vinicius, Gonzalo y Mbappé. La gran noticia fue <b>Dani Carvajal, </b>que fue titular luego de la dura lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2024..Será ya el 12 de agosto cuando el conjunto blanco dispute su único amistoso a puerta abierta de la pretemporada, en el<b> Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck ante el WSG Tirol </b>y que será transmitido por los canales oficiales del conjunto blanco.