Regresó el líder más grande: Real Madrid goleó en su primer amistoso de pretemporada y afina detalles para La Liga

El Real Madrid gana al Leganés en un partido de entrenamiento en Valdebebas

     Kevyn Oseguera
2025-08-08

Real Madrid y Leganés se enfrentaron este viernes en un test de pretemporada, a puerta cerrada y sin carácter de amistoso al uso, en el que los de Xabi Alonso se impusieron al equipo dirigido por Paco López.

Según pudo saber EFE, el resultado fue de 4-1 a favor del Real Madrid, remontando un tanto inicial del Leganés.

Un 'partidillo' en una Ciudad Deportiva de Valdebebas que contó con más actividad de lo normal este viernes, ya que el Real Madrid Castilla y el Andorra también disputaron otro partido, en su caso sí reconocido como amistoso de pretemporada, con derrota 1-3 de los de Álvaro Arbeloa.

En el caso del primer equipo del Real Madrid, el partido de entrenamiento ante el Leganés se llevó a cabo después de una sesión de gimnasio y contó con dos partes de 45 minutos.

Xabi optó por un 4-3-3 con Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Vinicius, Gonzalo y Mbappé.

La gran noticia fue Dani Carvajal, que fue titular luego de la dura lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2024..

Será ya el 12 de agosto cuando el conjunto blanco dispute su único amistoso a puerta abierta de la pretemporada, en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck ante el WSG Tirol y que será transmitido por los canales oficiales del conjunto blanco.

Hasta entonces, el Real Madrid seguirá preparando el debut en Liga ante Osasuna del 19 de agosto en Valdebebas, aunque, eso sí, Xabi Alonso dio libre a sus futbolistas el sábado y programó una doble sesión para la jornada del domingo.

Redacción web
EFE

