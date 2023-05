Representante de Haaland revela cómo es su relación con Florentino Pérez ¿Cuánto cuesta el fichaje del noruego?

También aseguró que la cláusula de Haaland “es un misterio” y que el noruego “es un jugador que no se ha visto nunca” aunque no detalló su precio de salida en caso de querer un cambio de aires.

No es cuestión de estrellas o no, lo importante es entender que son futbolistas en momentos diferentes de carrera y de vida. No existe una fórmula. Lo importante es conocer al futbolista, su vida, su personalidad, su entorno, sus gustos y el mensaje que queremos pasar al futbolista se adapta al jugador que tenemos delante. Maxwell, por ejemplo, no llamaba nunca porque no quería molestar. Ahora, que trabaja con nosotros, no para de llamar (risas). Son fases de vida diferentes. Ahora tenemos a un jugador de 10 años, y obviamente, con un niño de 10 años hablas de forma muy diferente, y qué le regalas, pues un balón, ¿no? Lo lindo de esta aventura es la diversidad, no solo de edad, sino también de personas. Yo entendía más algunas culturas por mi origen, y Mino conocía otras por su origen. Yo un africano sé si está contrariado o no solo por su gesto, mientras que Mino sabía qué estaba pensando un holandés, por ejemplo. Con esa complementariedad y esa internacionalidad, aquí hablamos 10 idiomas. Es algo muy rico para mí.

Entrar aquí es como ir al Carrefour o a una tienda de ropa, donde uno puede encontrar una camisa, una camiseta, unas botas...y aquí el futbolista elige todo lo que quiere llevarse. Obviamente, a un jugador de 15 años no le vas a ofrecer lo mismo que a uno de 30 años. A Pogba lo conocí con 17 años, ahora tiene 30 y lo que necesitaba antes, no lo necesita ahora. Él también me ofrece cosas diferentes. Yo soy inmigrante y viví la inmigración. Ofrecemos todo lo que va a necesitar un jugador en ese cambio de país.

Sin Mino, hay un hueco enorme, sobre todo desde un punto de vista personal. En lo profesional, ocupaba un espacio enorme porque Mino era más grande que el mundo. Ahora hemos añadido nuevas personas porque sería de arrogante e irresponsable pensar que aquello que hacíamos dos lo podría hacer yo sola. Eso no era posible. Hoy tenemos nuevos trabajadores, como ex futbolistas porque a mí me gusta mucho la relación que va a largo en el tiempo. Como por ejemplo Maxwell, lleva toda la vida trabajando con nosotros.

El mayor ejemplo de la competencia en este mundo de la representación está con llevar a un niño de 10 años. Eso 10 años atrás era impensable.

Para mí, es absurdo. A mí me gusta mirar los partidos, ver los partidos es un momento de relax, cuando veo un partido no funciona el teléfono para mí. Fui a ver una final Sub’11 de Corinthians y Palmeiras. Los niños no cambian la camiseta porque la tienen que devolver al club pero no hace falta que guarden el pantalón. Y el niño, cuando terminó el partido, me regaló su pantalón porque me quería regalar algo. Tengo una colección de camisetas y un pequeño pantalón. Hoy se hace esto, No estoy de acuerdo con llevar a un niño tan pequeño, pero ¿por qué lo hago? Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. No piensan en el dinero con un niño de 10 años, hasta que no tiene 22 es solo una inversión. Queremos participar de esa evolución. Cuando es pequeño, hablo de tonterías, lo serio solo lo hablo con los padres. Sería muy fácil contar historias de fantasías a un niño de 11 años, pero cuando el niño es menor de edad, solo quiero a los padres en el grupo de whatsapp. Uno de los grandes principios de esta sociedad es que no hacemos manipulación mental con los niños, por eso quiero tener siempre al padre y la madre en el grupo.

Uno de esos cracks que no tiene 11 años pero que siendo joven ya está llamando la atención de todo el mundo es Haaland. ¿Su cláusula se mantiene en 180 millones tras la renovación de Guardiola por el City?

Yo no sé nada de eso que dice. Se ha hablado mucho, que si Guardiola, que si la abuela, la mamá...

Buen momento para aclararlo todo.

No tengo nada que aclarar. El misterio de esta historia es muy simpático porque no se sabe dónde está, como la casa del tesoro. Es más lindo y como abogada no puedo desvelar contratos.

¿Dónde puede llegar Haaland?

Donde quiera él. Es un jugador que no se ha visto nunca. Para mí, es muy impresionante su calidad en todo y su capacidad de evolución. Es capaz de adaptarse rápido a un nuevo club, a una sociedad, al entrenador... es como si siempre hubiera estado allí. Eso le da mucha tranquilidad y le permite avanzar. Es muy tranquilo en su vida profesional y personal, tiene la calidad, hoy está en el sitio justo, con el equipo justo y el entrenador justo. En Brasil decimos que el cielo es el límite. Pienso que va a romper todos los récords.

¿Lo ve ganando la Champions con el City?

Queda un partido muy difícil en el Etihad, pero confío en Erling y en el City para poder estar en la final y luego ganarla. Hoy soy hincha del City.

Messi y Cristiano dominaron el fútbol y se retroalimentaron los últimos 15 años, ¿cree que pasará lo mismo con Haaland y Mbappé?

Pienso que es algo muy bueno para el fútbol que después de todo lo que dieron Messi y Cristiano por este deporte con su sana rivalidad, ahora y en los próximos años se pueda dar con Haaland y Mbappé. Es bueno para el fútbol, para ellos, para los hinchas... para todos. Siempre entendiendo esa rivalidad de manera sana y desde el respeto que se profesan uno a otro. Los campeones siempre piensan en el colectivo más que en lo individual.

¿Cree que va a superar a Messi?

Sé que para usted, que es de Barcelona, no es una pregunta fácil (risas). No creo presión a Erling, la presión no va bien. Messi ha hecho su camino, que es increíble, y Erling va a crear el suyo. Y al final de su carrera, vamos a mirar qué han hecho de igual, de diferente y dónde ha llegado cada uno. Ahora el fútbol es diferente. En tiempos de Pelé nadie podía imaginar que un jugador podría llegar a jugar hasta los 40 años, hoy sí. La cantidad de goles de antes no era la misma que hoy. Es muy difícil comparar jugadores en épocas diferentes. Haaland hará todo lo que pueda hacer un chico de su generación, y lo va a hacer en el top.

¿Lo veremos jugando en España?

Si, ya lo vieron la semana pasada (risas). Después, en sus vacaciones, se irá allí (Marbella) en un momento u otro porque todos saben que le gusta.

¿Y en LaLiga?

Esto no sé.

No sé si el otro día el padre de Haaland se cerró la puerta del Bernabéu por sus gestos en el palco y le tocará mirar más a Barcelona.

Me hace reír porque no me esperaba esta pregunta. Pienso que no pasó nada con el papá de Earling, más allá de lo normal, de bromas de fútbol, cosas del estadio. Nosotros somos todos hinchas cuando empieza un partido. Y en un partido, si tú no te dejas llevar por la emoción, no eres un aficionado de verdad, y no te puedes imaginar si encima juega tu hijo. El papá de Haaland es una persona muy alegre, muy informal y así lo llevamos.

¿Cómo es su relación con Florentino Pérez?

Extrañamente, con Florentino solo he hablado una vez en mi vida. No puedo explicar la razón, pero yo sobre todo tengo una buena relación de mucho respeto y admiración con José Ángel Sánchez y Juni Calafat. Son personas serias, humildes y creo que hacen un gran trabajo para el Madrid.