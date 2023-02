¿Respalda al Barcelona? Las razones por las que el Real Madrid no se ha pronunciado con respecto al ‘caso Negreira’

Pero una de las cosas que muchos se han preguntado es el motivo por el cual el Real Madrid no se ha pronunciado al escándalo. El otro club que no se sumó fue el Barcelona por razones obvias.

“El club blanco no pertenece a la citada Comisión Delegada y por tanto no tuvo ni voz ni voto, ni tampoco puso reparo a la misma, ya que no pudo hacerlo”, describe Diario Marca.

“En el día anterior, con motivo de la Junta de división, no se propuso a votación la realización de la nota, por lo que el asunto pasó a la Comisión Delegada que es la que se reunió en la jornada del martes, por lo que el Real Madrid fue ajeno a la nota”, según se afirma desde Valdebebas.