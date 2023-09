El duro calvario que vive Richarlison y explica por qué fue captado llorando: “Tengo que buscar ayuda psicológica”

“Ese momento triste no fue porque jugué mal, en mi opinión no hice un mal partido en Belém, fue más bien un arrebato por las cosas que me estaban pasando fuera del campo, que se salieron de control. No por mi parte, sino por personas cercanas a mí”, expresó sobre su llanto vs. Bolivia.

“Voy a volver a Inglaterra, buscaré ayuda psicológica, de un psicólogo, para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima (convocatoria), trabajaré para eso. Se trata de tener una buena racha en el Tottenham. Esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, necesito agarrar ritmo de partido y llegar bien hasta aquí”, finalizó.