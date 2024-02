Robert Lewandowski define su futuro: “Uno de los objetivos, es volver a jugar otra vez en...”

“Ahora lo mejor es que nos centremos en esta temporada porque aún podemos ganar con Xavi. No solo partidos. Estoy al 100% centrado en ello. No en lo que pasará a final de temporada. Ahora no toca hablar de esto, la prioridad es esta temporada”, continuó.

“Si eres jugador o entrenador del FC Barcelona tienes mucha presión, es normal. Es muy difícil el momento, no solo para los jugadores, sino también para Xavi. Entiendo lo que significa esto para él: es del Barça, exjugador, ahora entrenador... Desde el punto de vista emocional es muy difícil para Xavi y le entiendo perfectamente. No solo para él, sino para su familia también”.

“En este momento me siento muy bien, físicamente también, pero, para el delantero y el portero, creo que son dos posiciones, no muy similares, pero sí similares en el campo. Porque si el delantero entra menos en contacto con el balón durante dos, tres, o cuatro semanas, está un poco más bajo de ritmo. Y aunque luego tengas muchas más ocasiones, es difícil estar preparado. Si tienes duelos en el campo con tu rival, estás más preparado, pero sin duelos, ni balón, ni oportunidades, luego falta la paciencia y la confianza. Todos estos detalles juntos marcan la diferencia”, continuó.

: “Estaba en un momento difícil porque no tenía muchas ocasiones para marcar y a nivel defensivo encajábamos mucho. A nivel ofensivo, no solo para mí, sino para todo el equipo, costaba estar a gran nivel, pero como equipo sí vamos a trabajar y estamos trabajando. Si seguimos uno o dos partidos marcando goles y jugando bien, ganaremos confianza para seguir al mismo nivel”.

LA EXPULSIÓN DE VITOR ROQUE

“La segunda amarilla para Vitor es una situación que no entiendo por qué el VAR no funciona en ese momento. No es un problema del árbitro. Tal vez tienes que trabajar más que tu oponente, pero si estamos en el campo mejor que el rival y ganamos, está todo bien. Para Vitor es difícil, es joven y muy emocional, pero no es culpa suya. El siguiente partido ya estará con nosotros”.

“Creo que toda esta situación no es un problema de los árbitros, sino del VAR. No funciona de forma perfecta, pero al final no podemos hacer nada, tenemos que centrarnos más en nuestro trabajo. La solución es marcar dos goles más que el rival, un gol o dos más siempre. No solo es un objetivo, sino la solución”, concluyó Robert Lewandowski.