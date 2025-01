Rodri no se queda callado y responde a Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro: “cuando él lo ganaba...”

Uno de esos tantos que apoyaba a Vini es Cristiano Ronaldo , el portugués es voz autorizada para hablar del premio que ganó en cinco ocasiones y dejó su opinión durante la entrega de los Globe Soccer Awards, donde Rodri también estaba nominado al mejor jugador y no se presentó.

Lo que dijo CR7 fue: “Me gusta que se comparen conmigo, en la forma de chutar, del cuerpo. Bellingham, Lamine, Vinicius...Que se merecía haber ganado el Balón de Oro. Ganó la Champions y el desempeño que tuvo en la final. Por eso creo más en estos premios”.

Rodri no se quedó callado y respondió a Cristiano en una entrevista que dio a diario AS, el español no dudó devolver el dardo que el luso dejó.

“Pues una sorpresa, la verdad, porque él mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y, sobre todo, cómo se elige al ganador. Este año los periodistas que votan han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente, estos mismos periodistas fueron los que en algún momento votaron para que lo ganara él, e imagino que entonces sí estaría de acuerdo”.