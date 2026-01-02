La pesadilla que viven los hondureños Romell Quioto y Deiby Flores en Arabia Saudita

El mediocampista, de 29 años, ha jugado 10 encuentros este curso mientras que el delantero, de 34 años, tiene ocho participaciones. Tampoco llevan goles ni asistencias. La próxima cita para <b>Al Najma</b>, que dirige el portugués<b> Mario Silva</b>, será el jueves 8 de enero cuando reciban la visita del <b>Al Etiffaq</b>.Por su parte, el<b> Al Nassr </b>de <b>Cristiano </b>lidera la tabla con 31 puntos, seguido por el <b>Al Hilal</b> que tiene 29. Ambos clubes son los únicos que se mantienen invictos en el certamen.