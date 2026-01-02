La pesadilla que viven los hondureños Romell Quioto y Deiby Flores en Arabia Saudita

Los hondureños Deiby Flores y Romell Quioto viven una pesadilla en la liga de Arabia Saudita. Ambos jugadores firmaron con el Al-Najma el pasado verano, pero su equipo sigue sin levantar cabeza y son el peor del campeonato. Deiby decidió terminar su relación con el Toronto de la MLS para experimentar una de las ligas que mayor proyección ha tenido durante los últimos años, desde que el portugués Cristiano Ronaldo en 2023 y otras grandes figuras decidieron continuar su carrera en Medio Oriente.

En cambio, Quioto ya jugaba en Arabia, pero en la Segunda División y dio el salto a Primera tras fichar con el Al Najma. El 'Romántico' llegaba con la ilusión de competir ante poderosos clubes como Al Hilal, Al Ittihad o Al Nassr. Sin embargo, el cuadro de los hondureños se sitúa en el último lugar de la clasificación con apenas dos puntos luego de 12 jornadas disputadas. Nuestros paisanos todavía no saben lo que es ganar desde que arrancó la temporada. Al Najma lleva dos empates y 10 derrotas, con 10 goles a favor y 25 en contra. Este viernes se enfrentaron en casa contra Al Khaleej e igualaron por 2-2, un partido en el que solo Deiby tuvo minutos. Quioto no apareció ni en el banquillo de suplentes.