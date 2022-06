Rüdiger revela desde cuándo lo contactó el Real Madrid, su charla con Ancelotti y adelanta lo que dirá en su presentación

‘‘Estoy muy orgulloso y en este momento aún no me doy cuenta de lo que significa todo esto, porque todavía no he estado en Madrid. Iré con toda mi familia en cuanto acabe esta concentración con Alemania y luego creo que me iré dando cuenta de verdad lo que significa este fichaje por el Real Madrid’’.

‘‘Sí... Todo el mundo sabe lo que es Ancelotti en el mundo del fútbol. Es un entrenador top y lo ha vuelto a demostrar ganando LaLiga y la Champions. No necesito hablar mucho sobre él y sólo puedo decir que es un gran honor para mí que un entrenador como Ancelotti me quiera. Lo he visto desde que era un niño en la tele. Es un honor. He hablado con él’’.

‘‘Era mi primera vez en el Santiago Bernabéu y el día de antes fuimos al estadio para verlo. Miras para arriba y ves toda la estructura de la obra... Te das cuenta de que es un lugar especial y que deseas jugar ese tipo de partidos y en este tipo de estadios. No solo contra el Madrid, también quieres estar ahí. Desafortunadamente, aquel día las cosas no salieron como queríamos y luego ellos fueron los campeones. Así que mi aplauso para ellos’’.

‘‘La primera vez que escucho hablar del Madrid... imagina. Fue como, ¡wow! La primera vez que me contactan fue en septiembre u octubre, creo recordar. Un club como este no llama muchas veces y fue increíble’’.

¿Cómo fue su charla con Ancelotti?

‘‘Fue una conversación de bienvenida, cuando ya estaba todo cerrado. Me dijo que todo el mundo estaba muy feliz de tenerme en el Madrid y eso me pone muy contento. Está claro que Ancelotti es una de las personas que hacen muy fuerte al Real Madrid, pero no sólo él. Están Benzema, Toni Kroos, Modric, Casemiro... Me dijo que estaban todos muy contentos y eso me hace sentir orgulloso. Y me hace ver también que lo he hecho bien estos últimos tres años y me da mucha motivación para hacerlo todavía mejor en el Real Madrid’’.

Se reencontrará con Hazard

‘‘Me hace muy feliz volver a coincidir con Eden, ahora en el Madrid. Sé que han sido años muy duros para él, con muchas lesiones y problemas, pero aún espero que los seguidores del Madrid puedan ver al Hazard con el que yo jugué, porque era sin lugar a duda uno de los mejores futbolistas del mundo. Espero que esté sano, porque para los deportistas es lo más importante. No tengo dudas sobre su calidad, es un jugador top. Le ayudaré en todo lo que pueda’’.

Sus ídolos de pequeño

‘‘Como casi todos los niños, pues tenía varios. Pero si tengo que elegir me quedo con dos en particular: George Weah y Ronaldo Nazario. Weah es el único africano que ganó el Balón de Oro, por lo que es un gran ídolo para todos. Y el brasileño era... increíble.

Pero usted es defensor

‘‘Sí... Cuando era pequeño yo era delantero, de hecho no fue hasta los 16 años cuando empecé a jugar de defensa. Al final me he dado cuenta de que fue una buena decisión’’.

Su prensentación con el Madrid y qué le dirá a los aficionados

‘‘Lo que voy a decir ese día a los madridistas y a mis compañeros es fácil para mí y lo puedo decir aquí ahora mismo. Voy a dar mi corazón en cada partido y en cada situación. Eso lo puedo prometer. Voy a dar el cien por cien cada día’’.