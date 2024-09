Salah avisó que se marcha del Liverpool: el poderoso club que intentará ficharlo en 2025

Luego de aquella goleada del Liverpool sobre Manchester United en Old Trafford (0-3), Mohamed Salah paralizó la Premier League tras confirmar que estaba disputando su último año con el conjunto rojo.

“Es mi último año en el club. Solo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello. Nadie en el club ha hablado conmigo todavía sobre renovar, así que está bien, jugaré mi última temporada”, dijo el egipcio tras concluir el partido.

El delantero detalló que no hay conversaciones en Anfield para la ampliación de su contrato, que termina el 30 de junio del 2025, por lo que se marchará con la carta de libertad.

El plan del conjunto parisino es convencer a Salah en el mercado de invierno, cuando ya solo le faltan seis meses para terminar su vínculo con los ‘Reds’. Durante ese tiempo, los futbolistas que quedarán libres tienen la chance de negociar con otros equipos sin ningún problema.

“Antes del partido pensé que esta podía ser la última vez que juegue en Old Trafford. No sé con qué equipo podría volver a este estadio, pero por ahora ha sido mi último partido aquí con Liverpool, el club no ha hablado conmigo. Jugaré mi última temporada aquí y luego veremos”, sentenciaba el ‘Farón’.