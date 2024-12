“Le pregunté a Florentino por qué lo vendía; Cristiano era especial, pero él era un absoluto genio, un mago de verdad”

“Nuestra obsesión era Messi, cómo frenar a Messi” , es una de las frases que ha dicho Khedira en una extensa entrevista con diario Marca. Sami también confesó a lo que se esá dedicando ahora que no es futbolista profesional.

“Estoy preparándome para una segunda carrera, educándome, negocios, viajando, estudiando, sacándome la licencia de director deportivo...”, fue su respuesta.

Al ser consultado sobre los clásicos contra el FC Barcelona, Khedira contó quién era el líder en estos partidos contra los culés. Todos están de acuerdo que Cristiano Ronaldo, pero agregó a todo al que considera un mago.

“Casillas era el capitán, pero el líder era Sergio Ramos, porque tenía ahí dentro esa sangre española y ese ADN del Real Madrid. Pero luego, ojo, está Cristiano Ronaldo, que siempre estaba listo para estos partidos y enchufaba a todos. Te cogía y empezaba a decirte cosas para tenerte a tope. “Vamos Sami, sé agresivo. Mesut, saca tu magia. Di María, coge el balón y encara...” Nos preparaba a todos mentalmente en estos partidos, era un motivador. Y luego estaba Mou, que era un genio en estos partidos. ¡Cómo los preparaba!. Y claro, la obsesión, el gran problema, era frenar a Messi. Pero la obsesión de todos, no solo de Mou. Todo esto creaba un ambiente antes de los partidos increíble. Sabíamos que teníamos que dar más del 100%. Pero también había otros jugadores como Arbeloa que apretaban mucho”.

¿Y el más especial?, Khedira aquí volvió a meter a Cristiano Ronaldo, pero no se olvidó de Mesut Özil, compañero con el que fue Campeón del Mundo con la selección de Alemania.

“Todo el mundo entiende que Cristiano. Para ganar partidos, el hombre era Cristiano, porque no fallaba nunca. Siempre estaba ahí. Necesitábamos un gol, pues la pelota a Cristiano. Pero, el jugador más especial para mí era Mesut Özil. Y lo explico con su salida. El día que Mesut se fue, todos estábamos diciendo a Florentino: “¡Pero por qué lo vendes!”. Pero lo decíamos todos, ¿eh? Benzema, Cristiano, Ramos... Özil era un absoluto genio, era un mago de verdad. Yo jugaba detrás de él y le dabas un mal pase y controlaba el balón con una facilidad... No he visto nunca un jugador con esa clase y esa calidad, de verdad”.