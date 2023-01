Se enojó Messi: Kun Agüero rompe el silencio al revelar lo que le dijo Leo tras ganar el Mundial

“Bebí mucho y no comí. Fuimos campeones del mundo. Si me llega a pasar algo, ¡que sea ahí Pero Leo se enojó y me dijo ‘para’. ¿Cómo? ¡Somos campeones del mundo!”, inició contando el Kun Agüero.

Asimismo, explicó los dolores que sufrió al momento de festejar, el cual se preocupó cuando empezó a sentir punzadas en la espalda.

“Donde sí tuvo más problemas fue en la espalda, pues estuvo llevando a Messi un buen rato en el festejo: “Mierda, pesa’, dije. Me dolía mucho la espalda. Moví los hombros para que saltara, pero me empezaron a dar pinchazos en la espalda. En un momento no pude soportarlo más. Ni siquiera podía darme la vuelta. Si me daba la vuelta, terminaría en un hospital”, precisó.

ANÉCDOTA

Una de las imágenes más icónicas que dejó la celebración de la Albiceleste fue cuando Agüero llevó sobre sus hombros a Lionel Messi, quien cargaba la Copa del Mundo.

“Cuando estábamos llegando al córner, en un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”, comentó de forma jocosa.