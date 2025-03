Se retiró de Bélgica por culpa de Courtois y el aquero del Real Madrid dejó la peor respuesta: “Prefiero que me lo diga...”

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois, quien ha regresado a la selección tras año y medio de ausencia después de un enfrentamiento con el extécnico Domenico Tedesco, dijo hoy que ha explicado al resto de internacionales en privado los motivos de su alejamiento. “Hablamos con el grupo el lunes y la conversación transcurrió bien. Hubo muchas incomprensiones y mala información, por lo que quise contar mi verdad a los demás jugadores. Ahora todos han podido entender lo que tenía en mente”, dijo Courtois este martes, al día siguiente de sumarse a la concentración de la selección que ahora dirige el francés Rudi Garcia.

El guardameta, que no ofreció muchos detalles sobre el fondo de aquel cisma con el exseleccionador, insistió en que no fue sólo porque Tedesco no le hubiera entregado el brazalete de capitán ante la ausencia de Kevin de Bruyne en aquella convocatoria en junio de 2023 que Courtois terminaría abandonando. “El tema del brazalete de capitán no era el problema central; reducirlo a eso era un error. Me siento aliviado de haber podido hablar cara a cara y aclararlo todo. Ahora podemos seguir adelante”, dijo Courtois. En rueda de prensa, el portero evocó la situación en la que se encontraba entonces.

“La temporada 2023 fue larga y este episodio fue la gota que colmó el vaso. Tenía algunos problemas físicos, pero aun así quería jugar con los Diablos Rojos. El entrenador no vino a hablar conmigo ni una sola vez. Nunca había vivido algo así. Estallé, sentí que no me respetaba y perdí la confianza en él”, dijo. “En ese momento supe que no había vuelta atrás. Sé que no tengo el carácter más fácil, soy un ganador y no puedo cambiar quién soy. A veces reaccionamos con emoción y las cosas se van de las manos. Se puede tener arrepentimiento, pero creo que la situación con este entrenador había llegado demasiado lejos”, añadió. El portero siguió cargando contra Tedesco, despedido el pasado enero por los malos resultados cosechados con los Diablos Rojos. “Se han dicho mentiras. Cuando el entrenador afirmó que había hecho todo lo posible para resolver la situación, eso no era cierto. Sentí la necesidad de responder a esas falsedades”, relató. El guardameta agregó que posiblemente no repetiría su comportamiento exactamente si volviera a verse en esa situación, pero mantendría la misma postura. “Es difícil decirlo. Quizás habría actuado de otra manera con el grupo y los aficionados. Tal vez habría llamado a algunas personas internamente para explicarles cómo me sentía. ¿Voy a seguir siendo yo mismo al 100 % en el futuro? Sí. Mi objetivo es rendir en el campo y demostrar al público que sigo teniendo muchas ganas de jugar con la selección”, señaló.