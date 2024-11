Ramos también habló de Ronaldinho, un jugador que también lo hizo sufrir y del cual tiene mucho respeto.

“Yo creo que ha sido el jugador más mágico que he visto en la historia del fútbol. Lo he visto hacer cosas que no he visto otra vez a lo largo de mi vida. Para mí, él (Ronaldinho) es un jugador diferente. Es un mago. Es mágico todo lo que él ha hecho. Es un genio”.

Y agregó a su elogio: “Yo creo que a todos nos ha marcado el fútbol de Ronaldinho... El dribling, la velocidad y los goles. Creo que ha sido un jugador único. La única pena es que no haya estado más años a ese altísimo nivel que nos mostró. A mí siempre me han inspirado los mejores del mundo y Ronaldinho ha sido de los mejores. Ha dejado un legado, de lo que es el fútbol diferente, la samba brasileña, la visión de juego, la velocidad, el desborde... El reúne cosas que tienen muy pocos jugadores en la historia del fútbol”.