“Si tengo la suerte de marcar un gol estaré encantado”: Sergio Ramos sobre si le anota al Real Madrid en su vuelta al Bernabéu

Por último, en diálogo con DAZN, Ramos profundizó sobre su paso por el Sevilla.

“A día de hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no seguir, nunca se sabe. Si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme, ya lo veré cuando llegue el momento de tomar la decisión. Lo que está claro es que volver ha sido una experiencia maravillosa”.