Pep Guardiola lo corrió del Manchester City y anuncia su retiro: “No veo en ti lo que quiero”

Y Guardiola fue tajante: “Y le dije ‘eso es lo que me imaginaba, pero no puedo estar de acuerdo’. Y me respondió: ‘Seré lo primero que admitirá el error, pero lo que veo en ti no es lo que quiero en un portero ”.

“Sentí que podría pasar, ya que en la Euro no me había ido bien. Así que volví al club tan pronto como pude y le pregunté qué pasaría. Estábamos en China, volé temprano y quería tener esa conversación. Él sabía muy bien qué había hecho y cómo jugaba. Tuvimos una conversación de dos horas que acabó con él diciendo: “No veo que esto funcione” , dijo Hart en su momento de una charla que tuvo con Pep.

Sin embargo, Hart no guarda rencor a Guardiola y lo considera uno de los mejores del mundo: “Quería tener la oportunidad de ser entrenado por uno de los mejores del mundo. No sabía hacer las cosas como él quería pero tampoco podía hacer algo que nunca me habían enseñado. En ese momento no estaba de acuerdo pero mirando atrás me hubiese gustado quedarme y formar parte de todo aquello” .