La imponente respuesta de Sergio Ramos a la afición del Sevilla que no lo quiere en el equipo ¿Celebraría un gol al Real Madrid?

“Cuando suena la llamada es mi hermano quien me dice que hay que hablar. Hubo poco debate cuando me dijo lo del Sevilla. Fue la última en llegar pero la primera en tomar. Llevaba esperándolo tres meses entrenando bien duro en la finca. Toca hablar en el campo”.

“Cuando me fui del Sevilla las cosas se contaron mal. Se vendió que lo mí fue un pago de cláusula cuando fue un traspaso. Eso la gente no lo supo. Es el primer presidente que me hizo un contrato como profesional”.

“Nunca había habido nada real, pero siempre tenía esa esperanza. Cuando se abrió el mercado me llevé la maleta a la finca y cuando se cerró, me la volvió a llevar. La primera opción siempre es volver a casa. Podemos hacer un vínculo deportivo y sentimental muy fuerte”.

Cariño de la gente

“Lo he notado muchísimo. Se lo agradezco. Vuelvo a pedir disculpas a que se haya sentido ofendido por gestos que les hayan sentido mal. Lo mío fue un error. Lo cambiaré con rendimiento, goles y demostrando que vengo a defender este escudo. Estamos todo en el mismo barco”.

Forma física y Selección

“Físicamente he entrenado mucho y duro. Nunca lo había hecho tanto tiempo solo. Pero así empiezas a aprender. Pero necesitaba al campo, a los compañeros...si no entrenas así, lo pierdes. No tengo prisa, pero cuanto antes espero estar disponible. De cara a la Selección, tomé una decisión en su día...pero si las circunstancias se dan...quién sabe. ¿Por qué no?”.

Momento de duda

“Siempre he creído en el trabajo. Así las cosas acaban llegando. Lo que dependía de mí lo hacía. Salía, entrenaba...pero hay momentos que son jodidos de vivir. Ahí está el reto. En la disciplina, la superación...pero he tenido momentos duros al ver cómo el mercado se pasa y vas tomando decisiones, como el rechazar irte muy lejos. Agradezco la apuesta de otros equipos, pero no era la prioridad”.

Aportación a una defensa joven

“Puedo aportar lo que en su día aportaban Alfaro, Navarro, Martí, Darío Silva, Caparrós... ayudar al joven en momentos duros que los jóvenes atraviesan en los partidos. Le puedo dar la poca sabiduría y experiencia que he recogido estos años en la élite. Aquí te juzgan por el DNI pero siempre digo que hay jugadores buenos y malos, no jóvenes y viejos. El campo te da la oportunidad cada día de mostrar quien eres”.

Del Nido Carrasco, su valedor

“Han sido todos. Estoy muy agradecido. También Rakitic estuvo hace un mes en mi finca y no lo sabe nadie. He hablado mucho con Navas. Les agradezco mucho a todos”.

Vuelta a Sevilla

“Para mí ha sido una emoción tremenda. Me he emocionado al volver a ver al Pizjuán”.

Contactos con el Betis

“No. Para nada. El único equipo por el que me hubiera quedado en España era el Sevilla. El Betis no era una opción. Comparar entre nuestra afición y la del Betis...me pintaría entero de rojo. No hay color. Les tengo mucho respeto”.

Rol con Mendilibar

“Yo soy un jugador que se pone a disposición del míster y de sus criterios y filosofía de juego. Queda mucho tiempo para el próximo partido pero me intentaré adaptar lo antes posible”.

Distinto Sevilla desde su marcha

“Hemos celebrado cada título como si estuviéramos aquí. Es una pena no poder vivirlo de cerca pero es algo muy romántico. Es una relación de muchos años y ojalá pueda volver a cuajar ganando un título. Es un tremendo orgullo haber vivido profesionalmente aquí y ver cómo el Sevilla ha crecido tanto”.

Comunicado Biris Norte

“Es un tema encima de la mesa. Respeto a la opinión de todo el sevillismo por gestos que hice. Lo más importante es que tenemos el mismo escudo en el pecho y que con rendimiento podamos navegar todos a final de corriente”.

Regreso mediático

“Donde más feliz he sido ha sido en España. Reúne requisitos como ritmo, talento, juego...todos quieren venir aquí. Me quedo con la Premier y LaLiga. Ojalá sirva esto para darle más repercusión a la Liga. He pasado media vida en Sevilla y media en Madrid. Espero que me reciban con el mismo cariño que yo les tengo a ellos”.

Charla con Mendilibar

“Lo que más le gusta al míster es que sea uno más. Es un entrenador, como decimos los futbolistas, con mentalidad de antaño. Reclama el 100% tanto en los entrenamientos como en los partidos”.

Pablo Blanco y Caparrós

“Mi mayor agradecimiento y cariño. Pablo Blancofue uno de los que me descubrió. Me recomendó jugar de central y luego de lateral. Me dijo mira quien tienes en el Madrid y la Selección, que era Míchel Salgado. Se lo agradezco. Y a Caparrós, te lo agradezco. Pocos vieron un diamante en bruto en mí como tú me veías y darme la confianza necesaria. No todos tienen la confianza de apostar por jugadores que no han jugado ni con focos, por así decirlo, y saltan a un Camp Nou o Bernabúe y dicen ‘aquí estoy yo’”.

Caso Rubiales

“Es un tema delicado. Rubiales ha tenido un comportamiento inaceptable. Con su cargo, se ha equivocado. Felicito personalmente al equipo femenino por haber sido campeonas del mundo, que es de lo que se debería hablar. Mi más sincera enhorabuena”.

Tirar un penalti en el Bernabéu

“Habrá que hablar con Ivan (Rakitic) para gestionarse. Pero me gustan los retos. Siempre quiero meter goles”.