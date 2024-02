Sevilla ataca al Real Madrid por este video que publicó su televisora sobre los árbitros; “Hacen daño al fútbol”

Quique Sánchez Flores, DT del Sevilla, fue consultado por esta situación y fue tajante: “Estas cosas no las sigo y no tengo información. Con los árbitros me llevo muy bien con todos. No me sé sus nombres ni su cara hasta que no me llego a saludarles. Todos lo hacen con la mejor intención y lo mejor que pueden. Están en una situación que tienen que situarse a ver cuándo el VAR les puede ayudar más o menos. Pienso bien de todos ellos y con todos me llevo bien. Lo que pase en las televisiones de los clubes no lo sigo, en este caso la del Real Madrid”, explicó.