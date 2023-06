Shakira sorprende: destapa la verdadera relación entre Piqué y Guardiola en el Barcelona y sus inicios en España

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, era de: te vas tú o me voy yo”, declaró Shakira . “Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, añadió.

Según cuenta la colombiana, su expareja no se llevaba del todo bien con el actual técnico del Manchester City durante aquellos años de gloria de la entidad azulgrana y valoraba con marcharse del club.

“Recuerdo estar volando de Marrakesh a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. No sé si la Agencia (Tributaria) me lo habrá computado como un día en España”, ironiza.

“Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, confesó.

“Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje en la sala de parto. Parí y me llevé a mi hijo recién nacido. Lo llevaba conmigo encima a todas partes, como estas madres indígenas que llevan a sus hijos encima. Lo amamantaba en el set del programa cada tres horas”, destapa la cafetera.

Y sobre el escenario a partir del 2015, defiende que se instaló en España a pesar de que “no tenía ganas de venir”. “Es un país muy bonito, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional”.

También remarca que en ningún momento previo quiso cometer fraude fiscal: “A mí no me interesa cometer un delito para acumular más dinero”. “Sinceramente, señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio”, señaló.