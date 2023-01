Simeone contra del árbitraje en la Copa del Rey“Hay una acción decisiva, la de Ceballos, pero a nadie le importa”

¿Cómo le deja el resultado?

Muy bien. Vi a un equipo que compitió extraordinariamente bien. Hubo detalles que pueden ser a favor o en contra, pero lo condiciona todo. A nadie le importa, pero es una realidad.

¿Qué pasó en la segunda mitad?

El Madrid empezó a jugar. Es un equipo que juega bien, que tiene posibilidades de atacarte. Defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrygo. Antes hay una jugada determinante, que es la de Ceballos. Pasa inadvertida y no le importa a nadie. Pudo dejarnos once contra diez con 0-1 y repito, no le importa a nadie. Estos son detalles que determinan a un lado u otro. Luego Savic fue expulsado y aun así quisimos empatar. Lo dimos todo absolutamente. Eso nos deja tranquilos, nos hace generar en estos partidos únicos que siempre lo llevamos a los alargues, a un lugar de dificultad. Me llena de orgullo que competimos bien. Queríamos ganar, obviamente. Ya solo nos queda la Liga y a esperar terminar bien el año y analizar bien todo después.