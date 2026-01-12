Internacionales

Simeone admite su error y pide disculpas a Florentino Pérez y Vinicius: "No estuve bien"

Antes de afrontar los octavos de Copa del Rey, el DT argentino reconoce que se equivocó en la semifinal de la Supercopa.

  • Simeone admite su error y pide disculpas a Florentino Pérez y Vinicius: No estuve bien
2026-01-12

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes disculpas tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, por el polémico episodio en la semifinal de la Supercopa española, y admite que no estuvo bien de su parte.

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron. Obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.

Laporta se pronuncia sobre el polémico gesto de Mbappé tras la Supercopa: "Deben estar muy jodidos"

En un video difundido por Movistar durante el partido, se observa a Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo".

El 'Cholo' matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho.

"No tengo nada más que agregar", contestó sobre si le pareció exagerado que el técnico Xabi Alonso dijera que él no es buen deportista.

Ya sobre el aspecto deportivo de la Supercopa de España, consideró de la semifinal contra el Real Madrid que "el equipo que gana es el que merece pasar".

Una figura del Barcelona incendió al madridismo por su gesto tras ganar la Supercopa de España

También habló de la final del certamen, con victoria del Barcelona. "Estuvieron cerca del empate en el final, como se vio, siempre compite como estamos acostumbrados", dijo sobre los blancos.

"El Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena y el resultado es los trofeos que están ganando", cerró.

El Atlético se alista para afrontar los octavos de final de la Copa del Rey este martes en campo del Deportivo de La Coruña. Real Madrid, por su parte, lo hará el miércoles visitando al Albacete.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Supercopa
|
Florentino Pérez
|
Vinicius
|
Simeone
|
Real Madrid
|