Simeone admite su error y pide disculpas a Florentino Pérez y Vinicius: "No estuve bien"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes disculpas tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, por el polémico episodio en la semifinal de la Supercopa española, y admite que no estuvo bien de su parte. "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron. Obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.

En un video difundido por Movistar durante el partido, se observa a Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: "Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo". El 'Cholo' matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho. "No tengo nada más que agregar", contestó sobre si le pareció exagerado que el técnico Xabi Alonso dijera que él no es buen deportista. Ya sobre el aspecto deportivo de la Supercopa de España, consideró de la semifinal contra el Real Madrid que "el equipo que gana es el que merece pasar".