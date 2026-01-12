Simeone admite su error y pide disculpas a Florentino Pérez y Vinicius: "No estuve bien"

También habló de la final del certamen, con victoria del <b>Barcelona</b>. "Estuvieron cerca del empate en el final, como se vio, siempre compite como estamos acostumbrados", dijo sobre los blancos. "El Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena y el resultado es los trofeos que están ganando", cerró.El <b>Atlético </b>se alista para afrontar los octavos de final de la Copa del Rey este martes en campo del <b>Deportivo de La Coruña</b>.<b> Real Madrid</b>, por su parte, lo hará el miércoles visitando al <b>Albacete</b>.