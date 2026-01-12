Una figura del Barcelona incendió al madridismo por su gesto tras ganar la Supercopa de España

Las pulsaciones se dispararon en el tramo final del partido, cuando el árbitro José Luis Munuera expulsó a De Jong y durante un agónico tiempo añadido en el que los culés se defendieron con uñas y dientes para conservar el resultado y frenar el arreón final de los blancos.

El FC Barcelona se coronó bicampeón de la Supercopa española tras vencer nuevamente al Real Madrid (3-2). Los azulgranas desplegaron su habitual fútbol coral y atractivo para derrotar al eterno rival en una final cargada de emociones y que no estuvo exenta de polémica.

La premiación nos dejó momentos que no pasaron desapercibidos, como el gesto de Mbappé pidiendo a sus compañeros abandonar el campo para no hacerle el pasillo a los jugadores del Barcelona.

También el reencuentro de Lamine Yamal y Dani Carvajal tras su incidente en el Clásico de octubre, los gritos de "¡toma! ¡A chupar, chupa, a tu casa!" de Fermín o el visible gesto de Pau Cubarsí dirigido a la grada del estadio que no sentó nada bien a la afición madridista.

Las cámaras captaron al joven defensor realizando varios cortes de manga que parecían dirigidos a un sector concreto de la gradería. Una imagen que rápidamente se viralizó por las redes sociales y que puso en llamas a la fanaticada merengue.

Este habría sido uno de los motivos por los que Mbappé sugirió a sus compañeros salir de la cancha y no felicitar al equipo campeón. Habría visto las faltas de respeto y los insultos, tampoco quería ni recoger la medalla de subcampeón.