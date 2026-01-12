Una figura del Barcelona incendió al madridismo por su gesto tras ganar la Supercopa de España

El <b>FC Barcelona </b>se coronó bicampeón de la Supercopa española tras vencer nuevamente al <b>Real Madrid</b> (3-2). Los azulgranas desplegaron su habitual fútbol coral y atractivo para derrotar al eterno rival en una final cargada de emociones y que no estuvo exenta de polémica.Las pulsaciones se dispararon en el tramo final del partido, cuando el árbitro <b>José Luis Munuera</b> expulsó a <b>De Jong</b> y durante un agónico tiempo añadido en el que los culés se defendieron con uñas y dientes para conservar el resultado y frenar el arreón final de los blancos.