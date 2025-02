Simeone habló sobre la posible roja de Ceballos que el VAR ‘no vio’ y deja dardo al Real Madrid: “Ellos son el mejor equipo”

“¿Quién es el tercero? ¿Nosotros? ¿Por qué? No sé porque somos los terceros (en la competencia por la Liga, cuando está en el segundo puesto). Estamos en una posición muy buena, sigo insistiendo en que el Barcelona es el mejor equipo, ataca muy bien, tiene una velocidad increíble en sus futbolistas y aparte juega como equipo muy bien”, declaró.

Simeone insistió en su lamento de no haber podido “tener la claridad de otros partidos” en “situaciones importantes, en contragolpe, en duelos uno contra uno, uno contra dos...”.

“Hicimos un muy buen primer tiempo. No tuvimos claridad en los últimos metros para aprovechar situaciones de gol que pudimos haber gestionado y resuelto mejor. En el segundo tiempo, ya empezó rápidamente con el gol de ellos y la jugada del travesaño, con una intensidad un poco más alta de parte de ellos y a partir de los 20 minutos empezamos a tener alguna situación importante, cuando Giuliano se resbala, la de Llorente dos veces y al final terminó quedando un empate donde los dos pensábamos que podíamos llevarnos algo más”, valoró el técnico en rueda de prensa tras el encuentro en el Santiago Bernabéu.

“Teníamos la sensación que, por muchos pasajes del partido, pudimos haberlo ganado”, expuso Simeone, quien apuntó que “los cambios” de Alexander Sorloth y Ángel Correa, con Pablo Barrios y Koke Resurrección en el centro del campo, dieron al equipo “otra vez estabilidad para competir y llegar al final con la posibilidad de ganar el partido”.

También fue preguntado por el penalti que significó el 0-1. “Hubo un penalti igual en el partido de hoy a la tarde, del Bilbao-Girona, y el árbitro tuvo la misma situación, lo llamó el VAR y fue un poco parecido”, contestó el técnico argentino, que consideró que el árbitro, César Soto Grado, llevó el encuentro “de la mejor manera con sus criterios y sus decisiones en determinados momentos”.

“Para algunos, la de Ceballos (con un pisotón sobre Pablo Barrios) es roja. O al menos llamarlo para verlo. Para otros no es roja. Entendió lo que entendió, no lo llamaron del VAR, no entendieron que lo tienen que llamar”, valoró de esa acción, al tiempo que repitió que el colegiado hizo “un partido correcto”