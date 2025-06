Spalletti lo convocó con Italia y el jugador rechazó su llamado y le mandó un fuerte mensaje al DT: "Ya no me quieren de verdad..."

"Acerbi no ha respondido a la convocatoria. No por un problema físico, sino por todo lo que ha sucedido a su alrededor. Tomamos nota y seguimos adelante. Me lo dijo por mensaje, le contesté y hablé con él por teléfono", explicó este domingo Spalletti en rueda de prensa.

En cuanto el escándalo saltó en Italia, Acerbi emitió un comunicado en el que explicó sus motivos y en el que apuntó a una falta de respeto del técnico en el último año, cuando su relación se deterioró por completo por varias polémicas.

"Tras una profunda reflexión, hoy le comuniqué al seleccionador que no aceptaré la convocatoria. No es una decisión fácil, porque vestir la camiseta 'azzurra' siempre ha sido un honor y un orgullo para mí. Sin embargo, creo que, a la luz de los recientes acontecimientos, hoy no se dan las condiciones para seguir con serenidad por este camino", explicó.

"No busco excusas ni favores, pero exijo respeto. Y si este respeto falta de quienes deberían liderar un grupo, prefiero echarme a un lado. No soy de los que se aferran a una convocatoria: siempre lo he dado todo, pero no me quedo donde ya no me quieren de verdad, y está claro que no formo parte del proyecto del entrenador", añadió.

Además descartó que influyera en la decisión la dolorosa derrota en Liga de Campeones ante el PSG en la final (5-0) de Múnich.

"Esta es mi decisión y, como le dije al entrenador esta mañana, no es definitiva ni está dictada por la ira, ni mucho menos por la depresión por perder una final de la Champions League, sino solo por la necesidad de dar un paso atrás. Les deseo lo mejor a la selección y a mis compañeros: seguiré animándolos con el mismo cariño que siempre he mostrado en el campo", finalizó.