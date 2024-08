El portero Szczesny tomó la decisión más difícil de su carrera tras quedarse sin equipo

“Dejé Varsovia, mi ciudad natal, en junio de 2006 para unirme al Arsenal con un sueño: ganarme la vida con el fútbol. No sabía que sería el comienzo del viaje de mi vida. No sabía que jugaría en los clubes más importantes del mundo y representaría a mi país 84 veces. No sabía que no sólo me ganaría la vida con el juego, sino que el juego se convertiría en toda mi vida. No solo cumplí mis sueños, llegué a donde mi imaginación ni siquiera se atrevería a llevarme. Jugué al más alto nivel con los mejores jugadores de la historia sin sentirme nunca inferior. Hice amigos para toda la vida, creé recuerdos inolvidables y conocí personas que tuvieron un impacto increíble en mi vida. Todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo al bonito juego de fútbol...

Pero también le di al juego todo lo que tenía. Le di al juego 18 años de mi vida, todos los días, sin excusas. Hoy, aunque mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, mi corazón ya no está ahí. Siento que ahora es el momento de darle toda mi atención a mi familia: mi increíble esposa Marina y nuestros dos hermosos hijos Liam y Noelia.

Por eso he decidido retirarme del fútbol profesional.

El final de un viaje es un momento de reflexión y gratitud. Hay muchas personas a las que tendría que agradecer en este lugar, pero lo intentaré personalmente con cada uno de ellos. Pero a ustedes, los fans, les debo un agradecimiento especial por estar en este viaje conmigo. Por el apoyo y las críticas, por el amor y el odio, por ser la parte más bonita y romántica del fútbol. ¡Sin ustedes nada de esto tendría sentido! ¡Gracias!

Ahora bien, toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo. Lo que este nuevo camino traerá para mí sólo el tiempo lo dirá. Pero si algo me han enseñado los últimos 18 años es que nada es imposible y créeme, ¡voy a soñar en grande!”.