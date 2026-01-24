Tabla de posiciones de la Premier League: City presenta su nueva figura al Arsenal y Liverpool es golpeado

<b></b><br />El delantero pudo hacer su primer doblete en la segunda parte, cuando se topó con el larguero en un precioso disparo al ángulo largo. Lo cierto es que, pese a que el<b> City</b> tuvo este larguero, hizo más méritos el Wolves para al menos marcar uno y apretar el partido. Pero los de Rob Edwards, en los intentos de Joao Gomes y Jorgen Strand-Larsen, no tuvieron la puntería para continuar con su buena racha. En los últimos cuatro partidos no conocían la derrota, siendo este su mejor periodo del curso.El Wolves seguirá colista, con ocho puntos, a catorce de la salvación, mientras que el City aspira a reducir la distancia con el Arsenal, que tras esta victoria se queda en cuatro puntos. Necesitará este domingo un favor del Manchester United en el Emirates Stadium, una semana después de que los 'Red Devils' les vencieran a ellos.