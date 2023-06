El gran descarte de Ten Hag: Manchester United le ofrece 10 millones para que se marche del equipo

Uno de los señalados por el DT es Harry Maguire. El Daily Mail informa que el club pretende pagarle 11,6 millones de euros al defensor para que se marche en este mismo mercado de verano (10 millones de libras esterlinas).

Lo de Maguire no tiene mucho análisis. Se trata de uno de los futbolistas de bajo rendimiento en Old Trafford y no cuenta con la confianza de su entrenador pese a que se ha convertido en uno de los capitanes.

La citada fuente asegura que el United desea cortar ya mismo el contrato del zaguero, que tiene uno de los mejores salarios del plantel. Sería una especie de indemnización por quién pagaron 88 millones de euros al Leicester en 2019.