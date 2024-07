“Ter Stegen no me podía sacar de la portería; era una relación como de conflicto, pero fue todo lo contrario”

Ante esta situación, el entrenador Luis Enrique decidió que Bravo jugara en LaLiga y Ter Stegen, que por esos días tenía solo 22 años, la Champions y la Copa del Rey.

Sin embargo, esta elección no convenció al joven guardameta, que aterrizó en el equipo catalán para ser el titular, pero Bravo no se lo puso nada fácil y terminó convenciendo al técnico asturiano.

“Ter Stegen se dio cuenta que no me podía sacar de la portería. Mi presentación en Barcelona fue no encajar en los primeros siete partidos de Liga y acabarla con 15 o 16 goles y un Zamora”, afirmó el chileno en diálogo con ‘El Legado’.

Pese a la dura competencia, Bravo recuerda que su relación con Ter Stegen no era mala y que si alguna vez se escapó una declaración polémica fue más por la propia juventud del teutón que por otra cosa.