Ter Stegen rompe el silencio tras su salida de Barcelona y esto dijo de Joan García: "Ellos optaron por él; yo quería continuidad"

El portero Marc-André ter Stegen reconoció este jueves en su presentación como nuevo jugador del Girona, donde jugará cedido hasta final de temporada, que la despedida del Barcelona ha sido "muy dura" y que "todavía" le cuesta hablar de ello porque ha sido "un cambio grave después de casi doce años" en el club azulgrana. Ter Stegen, después de 423 partidos como culé, añadió que tiene "recuerdos inolvidables" del Barça que llevará "siempre en el corazón" y que en verano estará ahí "otra vez". "Una vez pasado el día de la despedida ya sacas las piedras de la mochila y empiezas a pensar en lo que viene", añadió el portero alemán, quien se ha mostrado "muy feliz" por su llegada a Girona, equipo que también milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Explicó que respeta "al máximo" la decisión de Hansi Flick de confiar en Joan García como titular indiscutible, pero reconoció que quería "continuidad y jugar" porque tiene "objetivos personales", con el Mundial a la vuelta de la esquina. También destacó que al principio no sabía si el Girona podía ser "una opción real" y que "no era una operación fácil", pero se congratuló de haber conseguido "una solución buena para todas las partes". Además, afirmó que habló con el técnico del Girona, Míchel Sánchez, porque quería saber qué opinaba y qué quería de él. En este sentido, resaltó que los primeros contactos con el entrenador madrileño han sido "espectaculares". Ter Stegen quiere aportar su "experiencia" y su "juego" a un equipo con "confianza" y un estilo de juego que le "pega muchísimo".

También admitió que Eric García, exjugador rojiblanco, le habló "súper bien" de su experiencia en Montilivi y que su caso puede ser "un ejemplo muy bueno para él" porque, tras pasar por el Girona, se ha convertido en "una pieza clave en el Barça". Ter Stegen añadió que quiere jugar y que está "preparado" para ser titular desde el partido del lunes contra el Getafe en Montilivi, pero reivindicó que tiene "máximo respeto" por lo que ha hecho Paulo Gazzaniga en el Girona y agradeció el recibimiento del portero argentino y de todo el vestuario porque se siente "como en casa". "La llegada ha sido súper agradable, súper bonita. Los veteranos me han hecho súper fácil la integración. (El uruguayo Cristhian) Stuani ya me ha enviado el catálogo de las multas", dijo el alemán entre risas.