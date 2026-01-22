Ter Stegen rompe el silencio tras su salida de Barcelona y esto dijo de Joan García: "Ellos optaron por él; yo quería continuidad"

El portero <b>Marc-André ter Stegen </b>reconoció este jueves en su presentación como nuevo jugador del <b>Girona</b>, donde jugará cedido hasta final de temporada, que la despedida del <b>Barcelona </b>ha sido "muy dura" y que "todavía" le cuesta hablar de ello porque ha sido "un cambio grave después de casi doce años" en el club azulgrana.<b>Ter Stegen</b>, después de 423 partidos como culé, añadió que tiene "recuerdos inolvidables" del Barça que llevará "siempre en el corazón" y que en verano estará ahí "otra vez"."Una vez pasado el día de la despedida ya sacas las piedras de la mochila y empiezas a pensar en lo que viene", añadió el portero alemán, quien se ha mostrado "muy feliz" por su llegada a Girona, equipo que también milita en <b>LaLiga EA Sports </b>(Primera División del fútbol español).