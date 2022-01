$!OFICIAL: Robert Lewandowski supera a Messi y gana el The Best 2021; el polaco consigue su segundo galardón e iguala a CR7

¡TERMINA LOS PREMIOS THE BEST 2021! Gracias por acompañarnos.

El goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski conquistó el premio The Best al mejor futbolista de 2021, otorgado por la FIFA este lunes por la noche en una ceremonia virtual desde Zúrich.

1:18 P.M: El ganador es Robert Lewandowski. Su segundo The Best.

1:17 P.M Los tres nominados a jugador del año son Robert Lewandowski, Leo Messi y Mohamed Salah. El delantero del Bayern Múnich puede sumar su segundo The Best tras lograrlo en 2020 por delante de Cristiano y Messi. El argentino, al igual que ocurrió en el Balón de Oro, puede dejar al polaco con la miel en los labios. El jugador del PSG se hizo con el trofeo en 2019. Para Salah puede ser su primer premio The Best en su carrera.

1:16 P.M: Ahora sí, llegó la hora de la verdad. El premio al mejor jugador del 2021.

1:13 P.M: La ganadora esa: Alexia Putellas, es segundo premio The Best de su carrera.