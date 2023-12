Henry aconseja a Mbappé sobre su futuro debido a que podrá negociar libremente en dos semanas: “Hay que entenderlo”

Una vez más como es de costumbre los rumores sobre su futuro se han disparado en los últimos días mientras no hay noticias de su renovación y el Real Madrid sigue al acecho esperando un movimiento del delantero.

Es por eso que su compatriota Thierry Henry, actual entrenador de la selección francesa Sub-21, aconseja a Mbappé sobre su futuro.

“Si yo fuera Kylian Mbappé, no me iría. Querría acabar lo que he empezado”, dijo el ex azulgrana. “¿Por qué debería irse? Le encanta el PSG y es de la ciudad, hay que entenderlo”, empezó diciendo Henry.

El legendario jugador del Arsenal y ex Barcelona añadió que Mbappé se encontraba en una situación igual a la actual en el año 2022 y acabó renovando con el PSG, un movimiento que dejó muy lastimado a las directivas del Real Madrid y de Florentino Pérez, que habían condicionado toda su estrategia deportiva a corto, medio y largo plazo a la llegada del campeón del mundo con Francia en 2018.