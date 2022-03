Thomas Tuchel explota en plena conferencia por Rusia, la guerra y la situación de Abramovich en el Chelsea

“No, escúchame. Escúchame. Basta. Tienen que parar, no soy un político. Tienen que frenar de verdad”, comenzó el estratega alemán.

En una de las preguntas que hizo un periodista, Tuchel terminó estallando y no dudó en sacar todo su enojo.

“Yo sólo puedo repetir y hasta me siento mal repitiendo porque nunca experimenté algo como una guerra. Con sólo hablar del tema me siento mal porque soy un privilegiado que se sienta acá en paz. Hago lo mejor que puedo pero tienen que parar de hacerme este tipo de preguntas. No tengo respuestas para ustedes”, respondió Tuchel en conferencia de prensa con un leve golpe en la mesa para cerrar su contestación.