Tiene tatuado el escudo de su rival y confirma el fichaje a la Juventus tras ser corrido de multicampeona del mundo

Spalletti se pone al frente de una 'Juve' que marcha séptima en la Serie A con 15 puntos. La 'Vecchia Signora' rompió el miércoles su mala racha de 8 partidos seguidos sin ganar, 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar, con una victoria ante el Udinese (3-1). La victoria previa a esta última databa del pasado 13 de septiembre, en el clásico ante el Inter de Milán.El nuevo técnico juventino fue destituido del cargo de seleccionador el pasado 8 de junio de 2025, poco después de una derrota ante Noruega (3-0) en la fase de clasificación al Mundial 2026.Su puesto como seleccionador ya estuvo en juego tras la Eurocopa 2024, en la que la 'Azzurra' defendía la corona conquistada en 2021 y en la que cayó en octavos de final ante Suiza.