Tomás Roncero señaló al técnico que debe llegar al Real Madrid y no es Mourinho: "Es el hombre ideal, me consta"

Consultado sobre quién debe tomar las riendas del equipo blanco, <b>Roncero </b>ni se inclinó por la vuelta de <b>Mourinho </b>o el fichaje de un <b>Deschamps </b>que dejará la selección francesa tras la Copa del Mundo. Para el reportero de AS solo hay uno, y ese es <b>Jurgen Klopp</b>."Me parece que es un entrenador con mucha personalidad y además me consta", admitió el comunicador sobre el estratega alemán, que actualmente trabaja como Director Global de Fútbol de Red Bull. <b>Roncero </b>insistió en que "sería un gran acierto", pero recuerda que "eso ya no depende de mí". Sin embargo, expresa que no quiere volver a ver a <b>Mourinho </b>en el banquillo del<b> Real Madrid</b>. "No lo veo, ya pasó su etapa. Tuvo un par de años buenísimos. Además, le tocó el mejor Barça de la historia e incluso le ganó títulos bien ganados, pero ya es pasado".