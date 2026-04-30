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Tomás Roncero señaló al técnico que debe llegar al Real Madrid y no es Mourinho: "Es el hombre ideal, me consta"

El periodista del diario AS mencionó a su favorito para tomar las riendas del conjunto blanco.

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2026-04-30

Ya con la temporada prácticamente pérdida, el debate en el Real Madrid se está centrando en quién debería ser el nuevo técnico de cara a la próxima campaña. Nombres como el de Mourinho, Klopp, Deschamps o Pochettino son algunos que suenan en la capital española.

Y uno de los últimos en alzar la voz fue nada menos que el periodista Tomás Roncero, también aficionado del conjunto merengue, en el programa 'El Bar' de la Cadena SER.

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Consultado sobre quién debe tomar las riendas del equipo blanco, Roncero ni se inclinó por la vuelta de Mourinho o el fichaje de un Deschamps que dejará la selección francesa tras la Copa del Mundo. Para el reportero de AS solo hay uno, y ese es Jurgen Klopp.

"Me parece que es un entrenador con mucha personalidad y además me consta", admitió el comunicador sobre el estratega alemán, que actualmente trabaja como Director Global de Fútbol de Red Bull.

Roncero insistió en que "sería un gran acierto", pero recuerda que "eso ya no depende de mí". Sin embargo, expresa que no quiere volver a ver a Mourinho en el banquillo del Real Madrid. "No lo veo, ya pasó su etapa. Tuvo un par de años buenísimos. Además, le tocó el mejor Barça de la historia e incluso le ganó títulos bien ganados, pero ya es pasado".

Sobre la posibilidad de que sea Deschamps el próximo entrenador del Real Madrid, Roncero fue contundente: "Me aburre. Mbappé tiene mucha conexión con él, pero no sé, me parece demasiado 'bluff'. No me transmite".

Asimismo, reconoció que ha hablado con muchos aficionados madridistas y también ven a Klopp como la mejor opción de todas. "Es el hombre ideal", sostuvo.

"Ahora dependerá del club que le convenza o de que se lancen por él. Esto tampoco ha ocurrido, porque el Real Madrid todavía no se ha lanzado por ninguno", cerró Roncero.

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