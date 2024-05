El sentido audio con el que Toni Kroos comunicó a todos su retiro y salida del Real Madrid ¡Al borde de las lágrimas!

Kroos explicó a todos que no quiere ser un peso para nadie y que prefiere irse ahora que puede seguir ganando a estar en un banquillo molesto porque no tiene minutos.

Bueno, Madridistas... Yo quiero anunciar algo importante de mi futuro. No son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que lo sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última. Creo que notáis que esto me cuesta, la verdad. Pero yo estoy convencido de que es la decisión correcta para mí. Yo he pensado muchas veces, o muchos meses ya, en qué hacer y la verdad es que hay pros y contras, como siempre, pero al final estoy convencido de que es lo que quiero, que yo pienso que esta es la decisión correcta para mí.

Siempre tenía la idea o el objetivo de acabar de la mejor manera con este club, es lo que el club merecía. Esta temporada es una de las mejores temporadas que he jugado y yo creo que es un momento muy bueno para dejarlo así, porque yo siempre he querido que, si en unos años habláis de Toni Kroos, recordéis cómo fui y ahí siempre quería estar a la altura de lo que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid y esto es lo que va a pasar.