Totti lanzó una pulla a Lamine Yamal y su técnico favorito para la Roma: “Lo llamaría, pero igual no viene”

Su rol como capitán

“Fui un capitán respetuoso y humilde. Quizás demasiado bueno, pero siempre he sido un capitán humilde y respetuoso. De todas las personas, siempre he defendido a mis compañeros”.

¿Se arrepiente de algo?

“No necesito el Balón de Oro, lo gané todo con la Roma. No me arrepiento de nada, ahora nos reímos y bromeamos, pero la verdad es que no me arrepiento de nada. Para mí permanecer en un equipo durante 25 años fue una gran victoria”.

Lamine Yamal

“Todavía marca pocos goles. Es muy fuerte, voló en la Eurocopa... Parecía que volaba, luego bajó un poco, está muy bien, pero aún así marca pocos goles”.

Dybala ahora como referente de la Roma

“Está entre los más fuertes del mundo en términos de talento. En comparación con nuestros tiempos, quizás haya menos talento, pero es muy fuerte. En este momento es el mejor de Italia, tiene un ritmo diferente al de hace dos meses y cuando tiene el balón, el balón canta. Paulo no lucha ahora, antes paraba, los golpes, los calambres, ahora es una máquina, toca el balón en el último minuto y tiene pierna”.

Papel de los entrenadores

“El entrenador debe ser ante todo un entrenador, debes ser bueno gestionando campeones. Ancelotti es el mejor del mundo, si hablas con los jugadores todos lo quieren. Mourinho es el número uno, lo ha ganado todo, pero ¿de qué estamos hablando?”.

Un técnico para la Roma

“Me gusta mucho De Zerbi, será un gran entrenador, pero en la Roma sería un signo de interrogación. En Roma están acostumbrados a entrenadores “mediocres”. ¿Mourinho? Para mí es uno de los entrenadores más fuertes del mundo. ¿En base a qué? En las victorias quiero jugar mal y ganar, ¿qué me importa? Mourinho, Allegri, Capello y Ancelotti juegan normalmente, pero ganan. Que es lo que cuenta. Cuando la gente gana no piensa en cómo jugar”.

Su favorito para la Roma

“Llamaría a Ancelotti. Gasperini no, me vuelve loco. Como siempre he dicho, para ganar se necesitan grandes entrenadores y grandes jugadores. Ranieri lo está haciendo bien, no sé si le darán otra oportunidad. Si decide quedarse creo que se centrarán en él, a ver hasta dónde llega. ¿Un nombre? Ancelotti, pero igual no viene. Y si viniera te diría: ¿Cuál es el equipo? Porque no vengo con este”.