UEFA ataca de nuevo a la Superliga y Florentino Pérez: “Lanzaron esta idea sin sentido en plena pandemia”

“En primer lugar lanzaron esta idea sin sentido en plena pandemia”, lanzó el dirigente del fútbol europeo durante un foro organizado por el periódico Financial Times, sobre el proyecto de liga privada anunciado en abril por varios clubes europeos.

De los doce clubes que anunciaron en abril su voluntad de crear la Superliga, una liga disidente privada que reuniese a los grandes clubes europeos, nueve no tardaron en dar marcha atrás ante la presión de sus propios jugadores y aficionados, así como de los gobiernos y de las instancias rectoras del fútbol.

El presidente de LaLiga española de fútbol, Javier Tebas, fue muy vehemente contra los tres partidarios de la Superliga europea: “Cada vez que escucha una comunicación de esos clubes, me enfado. Mienten más que Putin, la verdad”, dijo según la traducción de un intérprete.

“Entre todas las ligas nacionales, debemos ser estúpidos. Todos somos unánimes al decir que la Superliga daña a las ligas nacionales. Pero esos tres dicen que no, que no, que no nos preocupemos. Para mí, es un insulto. Hacen mucho daño”, sentenció.