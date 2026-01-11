Con caño incluido: así fue el golazo de Vinicius en la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

La acción se gestó por el costado izquierdo, con Jules Koundé persiguiéndolo de cerca. No obstante, Vinicius exhibió toda su calidad individual, encaró con decisión, superó la marca y penetró en el área rival.Allí, con una definición certera, venció a Joan García para sellar el empate en territorio saudí, encendiendo la celebración del madridismo y devolviendo el equilibrio a la final disputada en Jeddah. Un tanto de altísima categoría que mantuvo al Real Madrid con vida en la pelea por el título