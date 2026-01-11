Internacionales

Con caño incluido: así fue el golazo de Vinicius en la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

En los descuentos del primer tiempo, Vinícius marcó el empate tras una gran jugada individual por la final de la Supercopa española.

2026-01-11

Vinicius Jr. dio un paso al frente cuando el Real Madrid más lo requería. En el tramo final del primer tiempo de la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, el atacante brasileño apareció para marcar un gol espectacular que cambió el rumbo del partido.

En medio de un pasaje adverso para los blancos, el número 7 tomó el protagonismo, despejó cualquier especulación sobre su futuro y reafirmó su estatus como una de las piezas clave del equipo merengue.

Supercopa de España: así fueron los cuatro goles en 20 minutos en el Clásico entre Real Madrid - Barcelona

La acción se gestó por el costado izquierdo, con Jules Koundé persiguiéndolo de cerca. No obstante, Vinicius exhibió toda su calidad individual, encaró con decisión, superó la marca y penetró en el área rival.

Allí, con una definición certera, venció a Joan García para sellar el empate en territorio saudí, encendiendo la celebración del madridismo y devolviendo el equilibrio a la final disputada en Jeddah. Un tanto de altísima categoría que mantuvo al Real Madrid con vida en la pelea por el título

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Vinicius
|
Barcelona
|
Real Madrid
|