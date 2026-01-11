Con caño incluido: así fue el golazo de Vinicius en la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

Vinicius Jr. dio un paso al frente cuando el Real Madrid más lo requería. En el tramo final del primer tiempo de la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, el atacante brasileño apareció para marcar un gol espectacular que cambió el rumbo del partido.

En medio de un pasaje adverso para los blancos, el número 7 tomó el protagonismo, despejó cualquier especulación sobre su futuro y reafirmó su estatus como una de las piezas clave del equipo merengue.