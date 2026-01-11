Internacionales

Supercopa de España: así fueron los cuatro goles en 20 minutos en el Clásico entre Real Madrid - Barcelona

Barcelona y Real Madrid anotaron 4 goles en 20 minutos en la primera parte del Clásico en la final de Supercopa de España.

El intercambio de golpes, con tres goles en el tiempo añadido, igualó al descanso (2-2) la final de la Supercopa de España en el Alinma Stadium entre Barcelona y Real Madrid, con tantos de Raphinha y Robert Lewandowski, respondidos por Vinícius y Gonzalo García.

La igualdad del clásico la deshizo un zurdazo del brasileño Raphina a los 36 minutos, tras haber perdonado la ocasión más clara del primer acto un minuto antes. Nada más arrancar el tiempo añadido, Vinícius, en una gran acción individual, firmó el empate a uno.

Cuando parecía que el duelo se marchaba al descanso 1-1, aún hubo tiempo para que Lewandowski marcase a pase de Pedri y, seis minutos por encima del 45, apareciese Gonzalo para aprovechar un rechace tras un remate de Jude Bellingham al travesaño.

Cabe recordar que Kylian Mbappé se encuentra en el banquillo de suplentes y se espera que entre en la segunda mitad de la final de Supercopa de España, que está siendo un partidazo entre el conjunto merengue y los culés..

