Supercopa de España: así fueron los cuatro goles en 20 minutos en el Clásico entre Real Madrid - Barcelona

El intercambio de golpes, con tres goles en el tiempo añadido, igualó al descanso (2-2) la final de la <b>Supercopa de España </b>en el Alinma Stadium entre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-real-madrid-en-vivo-supercopa-espana-clasico-hora-canal-alineaciones-NL28891639" target="_blank"><b>Barcelona </b>y <b>Real Madrid</b></a>, con tantos de <b>Raphinha </b>y <b>Robert Lewandowski</b>, respondidos por Vinícius y Gonzalo García.La igualdad del clásico la deshizo un zurdazo del brasileño Raphina a los 36 minutos, tras haber perdonado la ocasión más clara del primer acto un minuto antes. Nada más arrancar el tiempo añadido, <b>Vinícius</b>, en una gran acción individual, firmó el empate a uno.