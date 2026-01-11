Supercopa de España: así fueron los cuatro goles en 20 minutos en el Clásico entre Real Madrid - Barcelona

El intercambio de golpes, con tres goles en el tiempo añadido, igualó al descanso (2-2) la final de la Supercopa de España en el Alinma Stadium entre Barcelona y Real Madrid, con tantos de Raphinha y Robert Lewandowski, respondidos por Vinícius y Gonzalo García.

La igualdad del clásico la deshizo un zurdazo del brasileño Raphina a los 36 minutos, tras haber perdonado la ocasión más clara del primer acto un minuto antes. Nada más arrancar el tiempo añadido, Vinícius, en una gran acción individual, firmó el empate a uno.