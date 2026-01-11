EN VIVO: cambios en el 11 titular del Real Madrid para disputar la final de la Supercopa ante Barcelona

Será decisión conjunta con el cuerpo técnico y los servicios médicos el protagonismo que tenga <b>Kylian </b>junto a las sensaciones del propio jugador tras el primer entrenamiento completado desde el pasado 30 de diciembre.Cabe mencionar que <b>Mbappé </b>es un auténtico quebradero de cabeza, ya que le ha marcado 12 goles al <b>Barcelona </b>a lo largo de su carrera.También destacan los números del inglés <b>Jude Bellingham</b>, que ha participado en seis goles en un Clásico (4 dianas y 2 asistencias).