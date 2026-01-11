EN VIVO: cambios en el 11 titular del Real Madrid para disputar la final de la Supercopa ante Barcelona

- Huijsen por Rudiger en la defensa y Arda Guler por Gonzalo García son las novedades en el once de Xabi Alonso. Kylian Mbappé arranca en el banquillo. - ALINEACIÓN TITULAR DEL REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Arda Guler, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.

- José Luis Munuera Montero es el árbitro encargado de impartir justicia en el Clásico.

- CAT está presente en Arabia para animar al Barcelona en la Supercopa.

- Todo en orden en el camerino azulgrana antes de afrontar la final.

- Así luce el vesturio blanco a menos de dos horas para que arranque el Clásico.

La hora de la verdad ya ha llegado. El Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo en Yeda en la gran final de la Supercopa de España con un único objetivo en mente: levantar el título de campeón. Los dos equipos más laureados del torneo volverán a trasladar su rivalidad a Arabia Saudita, en un duelo que ya se ha convertido en habitual en la lucha por el primer campeonato de la temporada. Y es que será, por cuarta vez consecutiva, una final con aroma de Clásico.

El Barça afronta su final 28 de Supercopa, con 15 títulos en su palmarés, mientras que el cuadro merengue buscará su trofeo 14 en su final 20. El partido se disputará en el King Abdulaziz Sports City, el mismo escenario que ya vio cómo los blaugranas superaban al Athletic Club (5-0) y el Real Madrid hacía lo propio ante el Atlético (2-1). El Barcelona, rey de la competición, buscará ampliar su palmarés con la Supercopa número 16. Pero también quiere mantener Arabia como territorio favorable en las finales: hasta ahora, el balance es de 2-1 para los catalanes. Los títulos de la campaña 2022-23 (1-3) y de la 2024-25 (2-5), este último con remontada incluida y también en Yeda. El del curso 2023-24 se tiñó de blanco. El equipo de Hansi Flick llega a la cita con confianza. Tras el partido discreto ante el Espanyol, pese a la victoria, se rehízo con autoridad frente al Athletic Club, en uno de los mejores partidos del curso.

Además, los números acompañan. Los culés son líderes de LaLiga y encadenan nueve victorias consecutivas en todas las competiciones, la mejor racha con el DT alemán en el banquillo. Hay que remontarse hasta agosto de 2016, con Luis Enrique, para encontrar 10 triunfos seguidos. Sin embargo, el Barça deberá vigilar de cerca a un Real Madrid cargado de talento. Su principal amenaza, eso sí, será duda hasta última hora. A pesar de perderse las semifinales por lesión, Kylian Mbappé viajó a Yeda, se encuentra mejor y no ha sido descartado. El delantero francés se integró al grupo el viernes por la noche. No viajó con sus compañeros el martes debido a un esguince de rodilla izquierda del que ha mejorado a tiempo para formar parte del equipo.

Será decisión conjunta con el cuerpo técnico y los servicios médicos el protagonismo que tenga Kylian junto a las sensaciones del propio jugador tras el primer entrenamiento completado desde el pasado 30 de diciembre. Cabe mencionar que Mbappé es un auténtico quebradero de cabeza, ya que le ha marcado 12 goles al Barcelona a lo largo de su carrera. También destacan los números del inglés Jude Bellingham, que ha participado en seis goles en un Clásico (4 dianas y 2 asistencias).

HORA Y CANAL DEL CLÁSICO

La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid arranca desde la 1:00 PM de Honduras (8:00 PM de España) y será transmitida por la señal de Sky Sports. También podrás seguir todas las incidencias del juego a través de nuestra página web, en Diez.hn.

DATOS DEL PARTIDO