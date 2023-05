“Metí 27 goles en un año, Cristiano hizo 26 y el Real Madrid trajo a Kaká y Benzema en el siguiente mercado”

El “Pipita”, hoy ya retirado a sus 35 años, contó una divertida anécdota en ESPN. Esto fue el día que los blancos ficharon a Cristiano Ronaldo (que ya había marcado 26 en el United), Karim Benzema y Kaká.

“Con Benzema fue una competencia muy sana que nos hizo rendir al máximo a los dos. El año que llega Cristiano yo meto 27 goles y Cristiano 26 y en el mercado de pases siguiente traen a Benzema y Kaká. Me digo: ‘No puede ser, cuántos goles tengo que meter’. Llamé a mi papá y le digo ‘Llamo al club y le digo que me quedo acá’ (risas). Nada, vino Karim y me hizo sacar la mejor versión de mí”, confesó el ‘Pipa’.