La increíble historia del niño que hizo llorar a Scaloni y Enzo: Sus palabras te sacan la emoción; “A Messi lo vi a los ojos”

José viajó desde un pueblo salteño llamado Embarcación y se ganó la invitación por el video viral durante el Mundial Qatar 2022. Luego del evento en Asunción, el pequeño contó detalles de lo que vivió junto a sus ídolos y reveló que no sabía qué iba a hacer ya que su padre fue cómplice de la gran sorpresa que se llevó.

“Fue una sorpresa que mi padre me tenía. Llego aquí afuera de la Conmebol y digo, ‘uy, lo que es esto’. Baja mi padre y él ya tenía todo organizado. Era una sorpresa. Me dijo ‘hay un tour para que conozcas la Conmebol por dentro’. Agarro rápido y me pongo la camiseta del Dibu. Cuando entro al salón donde fue el acto me dice ‘¿sabés qué hacés acá?’ ‘No’, le digo. Y me dijo ‘el lunes 27 de marzo vas a estar con la selección argentina’. Yo no me lo podía creer y me largué a llorar. Una cosa de locos y me largué a llorar porque no podía creerlo”, contó en charla con ESPN.