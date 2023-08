¿Kylian Mbappé al Real Madrid? Un trabajador de la tienda oficial del PSG quita las camisetas del delantero francés (VÍDEO)

Estas imágenes han causado revuelo en twitter, pues las personas que estaban en la tienda se asombran cuando ven al trabajador retirando todas las camisetas con el nombre de Mbappé.

Cabe resaltar, que todo esto comienza porque el jugador ha dicho públicamente que quiere seguir en el cuadro francés hasta el 2024, año donde termina su contrato.

Pero las cosas no quedan aquí, sino que internamente, le comunicó al club que no quiere ampliar su vínculo hasta el 2025, lo que ha desatado el enojo del club galo y que ha tomado la decisión de que el jugador no entrene con el equipo principal.

REAL MADRID

Medios de España señalan que el delantero jugará en el Real Madrid para la próxima temporada, pero primero el futbolista tiene que hablar en público, indicando que quiere irse. Solo así, los blancos ofertarán 200 millones de euros por el jugador.

Los franceses no quieren perder a más jugadores, pues en las últimas horas, Neymar ha dicho que se quiere ir del club en este mercado.