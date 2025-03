Thierry Henry en la fiesta sin ser invitado: la loca celebración de Panamá tras el pase a la final de la Nations League de Concacaf

Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención, además de su golazo que dejó fuera a los estadounidenses, fue su curiosa celebración con el legendario futbolista Thierry Henry, quien se encontraba narrando el partido a nivel de cancha.

Waterman saltó la valla publicitaria para llegar donde se encontraba el exfutbolista del Barcelona y se puso frente a él para decirle "Eres mi ídolo". Posteriormente, le dio un gran abrazo y detrás de él venían sus compañeros de selección para celebrar.

Al finalizar el encuentro, Henry expresó: Él me dijo "Eres mi ídolo", no sabía qué hacer y me repetía "Eres mi ídolo", fue increíble. Nunca pensé que sería parte de una celebración como esa. Yo no anoté el gol, ni siquiera estaba en el campo, eso es lo que significaba para ellos. Lo vi en sus ojos, porque estaba muy cerca. Él fue muy intenso, gracias a Dios que entiendo español".