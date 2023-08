OFICIAL: Xavi confirma el futuro de Dembélé y la respuesta del jugador al comunicar su decisión a Barcelona

Dembélé, señaló Xavi, ya ha tenido conversaciones con el nuevo entrenador del PSG, el ex barcelonista Luis Enrique, y con el presidente, Nasser Al-Khelaifi.

El jugador “tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar. En ese sentido no podemos competir”, dijo Xavi aludiendo a las graves limitaciones económicas que afronta en las últimas temporadas el vigente campeón de la liga española.

Xavi, que desde su llegada al banco azulgrana ha sido el principal defensor de Dembélé frente a las críticas, dijo que en los últimos días trató de convencerle para que permaneciera en Barcelona y reconoció que finalmente se ha sentido “decepcionado” con el jugador.

“Le pregunté cuál era el motivo (de la marcha). No me lo supo decir pero está claro que es un tema suyo personal”, señaló. “Imagino que él dará las explicaciones y como me siento yo al final no es lo importante. Decepcionado sí, quizás sí”.