Una leyenda atacó a Vinicius y Real Madrid: “No tiene clase, me alegra que Rodri ganara el Balón de Oro”

“Me siento bastante ofendido por la reacción que tuvieron ante el hecho de que Vinicius no ganara”, arrancó diciendo Neville en ‘The Overlap US’.

“Puedo entender que los aficionados del Madrid y de Brasil estén decepcionados porque su jugador no haya ganado, ya que es muy talentoso, pero creo que la forma en que han actuado, faltando al respeto a Rodri, es absolutamente indignante”, añadió.

Neville no entiende la decisión de Real Madrid y Vinicis de no asistir a la gala. “Ninguno de los jugadores ni el entrenador asistieron al evento. Creo que cinco jugadores del Madrid fueron reconocidos esa noche, pero parece que, en señal de protesta por Vinicius, decidieron no ir. Vinicius es un jugador increíble, seguro que algún día lo ganará, pero intentar opacar el triunfo de otro... simplemente creo que es una falta de clase”, cerró.