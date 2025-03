"Los problemas con Vinicius me han alejado de la selección de España; los confrontamientos con el Madrid"

Pablo Maffeo, que recién fue anunciado para participar en la Kings League, volvió a cargar contra Vinicius y asegura que sus polémicos duelos con el brasileño lo habrían alejado de jugar con la selección de España, aunque hace un tiempo eligió la de Argentina. En una charla con 'El Partidazo' de la COPE, el defensa del Mallorca asegura que "a raíz del problema de Vinicius con el Real Madrid... Obviamente, eso te aleja (de jugar con España), los confrontamientos con el Madrid".

"Ha habido situaciones que se han sacado de contexto. Por ejemplo, cuando dije que lo noquearía en diez segundos. Si juntas fuego y fuego, salen llamas", añadió sobre sus cruces con Vinicus. Sin embargo, Maffeo siempre tuvo claro que su sueño era representar al combinado argentino, pese a que vistió la camiseta de España en la Sub-21. "No sé si hubiese ido, pero con España no iría. Yo con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron superbién. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina. Con España no iría, ya lo dije", dijo el futbolista de padre italiano y madre argentina, pero nacido en suelo español.

Maffeo reconoce en un momento "que no sé si de todas formas me habrían llamado o no" en la absoluta de España. También desliza que otro tema colateral de su duelo con Vinicius es que su compañero Raíllo no sea convocado con la 'Roja'. "Incluso mira a Raíllo... Yo creo que ha hecho méritos para ir y han llevado a un chico que no sé quién es (Dean Huijsen). Yo me hubiese llevado a Raíllo, obviamente", asegura el hispano-argentino.

LLEGADA A LA KINGS LEAGUE