Vinicius se desploma, llora y envía contundente mensaje al racistas: “Cada vez tengo menos voluntad de jugar fútbol”

“Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay muchos racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto”.

Recibir tantos insultos: “Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo... Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo... No solo en España, también en el mundo... A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí... Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

FRUSTRACIÓN

”La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo.

*Vinicius se derrumba y echa a llorar ante los medios.*

SU DESEO

“Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal”.

EL PARTIDO EN EL BERNABÉU

“Es un sueño hecho realidad, muy contento por poder jugar en mi casa con la selección brasileña. Va a ser un duelo muy importante para los dos equipos, que son dos de las mejores selecciones del mundo y hace tiempo que no se enfrentan. Estamos preparados, me voy a enfrentar a compañeros, y espero ganar a España”.

¿ESPAÑA ES RACISTA?

“Estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas y muhos de ellos están en los estadios. Hay que cambiar porque muchos de ellos no saben lo que es racismo. Con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que es racismo y lo que me molesta y que mi familia se queda muy triste en casa cuando pasa. Estoy de acuerdo con Baptista, que el racismo está subiendo. Ellos me insultan sobre el color de mi piel para hacerme jugar mal, pueden decirme otras muchas cosas y yo no les voy a decir nada. Ojalá pueda ir a los campos y no pensar qué puede pasar”.