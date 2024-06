Vinicius: el durísimo castigo para los tres aficionados del Valencia que lo insultaron en Mestalla

Los tres hombres, que reconocieron los hechos, también tendrán prohibido ir a estadios en partidos de La Liga o de la selección española durante dos años, según el acuerdo al que llegaron las partes en un juicio rápido celebrado este lunes , indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en un comunicado.

En principio, los condenados, que no tienen antecedentes penales, no tendrán que ingresar en prisión, ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso las penas de cárcel cuando no superan los dos años de condena.

Sí tendrán que cubrir las costas procesales vinculadas al proceso, añade el tribunal, según el cual los insultos racistas provocaron al jugador “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad”.