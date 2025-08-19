Xabi Alonso revela el jugador que ha tenido un déficit en el debut del Real Madrid: "Podía aportar más, no se ha preparado..."

Asimismo, el ex técnico del Bayer Leverkusen habló de los recientes fichajes del club blanco, especialmente de Franco Mastatuono, quien fue presentado con el Real Madrid el pasado jueves 14 de agosto, al cumplir la mayoría de edad, y se incorporó a los entrenamientos con sus nuevos compañeros el día 15."Me ha gustado mucho. Podía aportar. No se ha preparado con nosotros, pero tenía muchas ganas”, dijo en rueda de prensa.“Lo emocional a veces pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es positivo su debut”, señaló sobre su déficit de entrenamientos respecto a sus compañeros.