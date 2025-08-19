Internacionales

Xabi Alonso revela el jugador que ha tenido un déficit en el debut del Real Madrid: "Podía aportar más, no se ha preparado..."

El entrenador del Real Madrid atendió a la prensa tras debutar con triunfo ante el Osasuna por LaLiga de España.

  • Xabi Alonso revela el jugador que ha tenido un déficit en el debut del Real Madrid: Podía aportar más, no se ha preparado...
2025-08-19

Con un penal anotado por Kylian Mbappé, el Real Madrid venció 1-0 al Osasuna por la fecha 1 de LaLiga de España.

El debut de Xabi Alonso fue bueno por el triunfo, pero el juego del equipo no funcionó como el español deseaba tras casi tres meses bajo el mando del Real Madrid.

Mastantuono debutó con Real Madrid y Xabi se carga a una figura; el festejo de Mbappé para sus 'haters' y la polémica roja

Asimismo, el ex técnico del Bayer Leverkusen habló de los recientes fichajes del club blanco, especialmente de Franco Mastatuono, quien fue presentado con el Real Madrid el pasado jueves 14 de agosto, al cumplir la mayoría de edad, y se incorporó a los entrenamientos con sus nuevos compañeros el día 15.

"Me ha gustado mucho. Podía aportar. No se ha preparado con nosotros, pero tenía muchas ganas”, dijo en rueda de prensa.

“Lo emocional a veces pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es positivo su debut”, señaló sobre su déficit de entrenamientos respecto a sus compañeros.

XABI ALONSO EN REAL MADRID TV

El resultado: "Hay cosas positivas, empezando por el resultado. Después de dos semanas de pretemporada, contra un equipo que ha tenido pretemporada más larga, han faltado cosas pero nos va a dar estabilidad para continuar".

Plan de partido: "Osasuna estaba muy bajo, faltaba frescura, brillantez, arriesgar un poco más. Aprendemos, porque seguro que nos vamos a encontrar más partidos de estos y a seguir".

Barcelona da el primer revés al Real Madrid: así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española tras la jornada 1

Su debut en el Bernabéu: "Especial, esto es inolvidable, volver como entrenador aquí ha sido muy bonito y esperemos que sea la primera de muchas victorias que pueda celebrar. El ambiente, la mística, el escenario, la grandeza que tiene, el estadio es impresionante y no sólo la historia, también el presente y el futuro".

Los fichajes: "Muy bien, todos han caído de pie, los que habían jugado en el Mundial y Franco que ha debutado hoy, son jugadores que tenemos para años aquí. No les ha pesado ni la camiseta ni estar en el Bernabéu".

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
LaLiga
|
Mbappé
|
Xabi Alonso
|
Real Madrid
|
Osasuna
|