¿Mbappé será titular? Xabi Alonso responde previo a la final y lo que dijo de Lamine Yamal: "Es diferente, pero no..."

<b>La defensa</b>"Los tres están mejor, pero hoy por la tarde entrenamos y tendremos las últimas valoraciones. Estamos sufriendo más inestabilidad en defensa para poder elegir jugadores. Eso estresa más a futbolistas que tienen que jugar más, pero es lo que nos ha tocado".<b>Vinicius</b>"Cada jugador es diferente. Cada momento tienes que tener esa inteligencia. Vini es emocional. Hay que saber estar cerca suyo. Los compañeros y el cuerpo técnico se lo hacen llegar bien. Es cuestión de momentos. Volverá a gran nivel y será decisivo. Lo necesitamos sí o sí mañana".<b>Apoyo de la afición en Arabia</b>"Lo notamos. Lo sentimos. Pasa así por todo el mundo. Este es el club más grande. Estamos agradecidos. Nos encantaría sentirlo mañana otra vez".<b>Lamine Yamal</b>"No lo voy a descubrir yo, a la edad que tiene y el nivel que ha dado... es fantástico. Es un jugador diferente, pero no condiciona el planteamiento".<b>Pedri</b>"Lo conocemos bien. No hay secretos. Hay que hacer un partido completo. Hay muchos jugadores, Pedri es uno de ellos. Hay otros que son importantes también".