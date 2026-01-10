¿Mbappé será titular? Xabi Alonso responde previo a la final y lo que dijo de Lamine Yamal: "Es diferente, pero no..."

Xabi Alonso se encuentra a las puertas de su primer título como DT del Real Madrid. Los blancos disputan este domingo la final de la Supercopa española contra su acérrimo rival, el FC Barcelona, vigente campeón del certamen. El entrenador merengue asegura que en caso de ganar el torneo no será una "liberación personal" y fue consultado sobre la posibilidad de contar con Kylian Mbappé desde el arranque, tras integrarse con el grupo pensando en el Clásico. También tuvo palabras para Lamine y Pedri.

Estado del equipo "Tenemos la oportunidad de jugar la final. Es un partido especial y queríamos estar aquí. Tenemos que esperar el entrenamiento de esta tarde y será importante el aspecto futbolístico y emocional. Estamos preparados y tenemos que hacer un partido completo". Favorito para la final "Es un partido de fútbol. Una final. Todo puede pasar y estamos centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo jugarlo. Será un partido con momentos para todo. Tenemos que tener la energía necesaria". Menos descanso que el Barça "Así salió el sorteo, nos tocó la segunda semifinal y eso no se puede cambiar. Ahora debemos ser eficientes y preparar una final contra un equipo exigente, en la que el aspecto futbolístico, mental y emocional será importante". Mbappé "Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en cuenta que pudiera venir para la final. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos". ¿Forzar a Mbappé? "Es una decisión que tomaremos con el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado".

La defensa "Los tres están mejor, pero hoy por la tarde entrenamos y tendremos las últimas valoraciones. Estamos sufriendo más inestabilidad en defensa para poder elegir jugadores. Eso estresa más a futbolistas que tienen que jugar más, pero es lo que nos ha tocado". Vinicius "Cada jugador es diferente. Cada momento tienes que tener esa inteligencia. Vini es emocional. Hay que saber estar cerca suyo. Los compañeros y el cuerpo técnico se lo hacen llegar bien. Es cuestión de momentos. Volverá a gran nivel y será decisivo. Lo necesitamos sí o sí mañana". Apoyo de la afición en Arabia "Lo notamos. Lo sentimos. Pasa así por todo el mundo. Este es el club más grande. Estamos agradecidos. Nos encantaría sentirlo mañana otra vez". Lamine Yamal "No lo voy a descubrir yo, a la edad que tiene y el nivel que ha dado... es fantástico. Es un jugador diferente, pero no condiciona el planteamiento". Pedri "Lo conocemos bien. No hay secretos. Hay que hacer un partido completo. Hay muchos jugadores, Pedri es uno de ellos. Hay otros que son importantes también".